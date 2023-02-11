Rodrigo Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Caceres 29 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Caceres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Caceres'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez II

30 Haziran 2020 yılında J.J. Urguiza

31 Aralık 2020 yılında Vélez II

17 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2021 yılında Vélez II

9 Şubat 2022 yılında GyE Mendoza

Rodrigo Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Caceres şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.