Rodrigo Cancino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cancino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cancino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Cancino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Cancino 9 Şubat 2000 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Esteban Cancino Pizarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Cancino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Cancino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cancino'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Cancino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Cancino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Cancino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Cancino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında U. de Chile

21 Nisan 2021 yılında La Calera

31 Aralık 2022 yılında U. de Chile

Rodrigo Cancino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Cancino şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Cancino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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