Rodrigo Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Castillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Castillo 26 Şubat 1999 tarihinde Venado Tuerto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Castillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Castillo'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Castilloboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate II

1 Ocak 2020 yılında CA Unión II

1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

31 Aralık 2021 yılında CA Unión II

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia II

11 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia

Rodrigo Castillo kimdir

Rodrigo Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Castillo şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo Castillo nereli

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