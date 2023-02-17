Rodrigo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Castro 11 Haziran 1993 tarihinde San Francisco şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Facundo Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Castro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Rodrigo Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Castro'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Castroboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında G. Bordeaux

31 Ocak 2014 yılında Red Star FC

19 Mart 2015 yılında G. Bordeaux

20 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Sport. Belgrano

1 Temmuz 2017 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2018 yılında Sarmiento (R)

1 Ocak 2019 yılında CD Iquique

22 Ağu 2019 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2019 yılında CD Iquique

14 Ocak 2020 yılında San Luis

22 Ekim 2020 yılında Rafaela

1 Şubat 2021 yılında Luqueño

17 Şubat 2022 yılında Sol de América

7 Şubat 2023 yılında GyE Mendoza

Rodrigo Castro kimdir

Rodrigo Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Castro şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo Castro nereli

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