Rodrigo Cisterna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cisterna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cisterna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Cisterna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Cisterna 25 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Antonio Cisterna Arancibia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Cisterna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Rodrigo Cisterna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cisterna'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Cisterna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Cisterna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Cisterna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Cisterna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ñublense

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Rodrigo Cisterna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Cisterna şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.