Rodrigo Colombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Colombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Colombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Colombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Colombo 19 Kasım 1992 tarihinde San Marcos Sud şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Jesús Colombo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Colombo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Rodrigo Colombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Colombo'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Colombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Colombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Colombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Colombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2017 yılında Universitario

10 Ocak 2018 yılında Sport Huancayo

15 Ocak 2019 yılında Ind. Rivadavia

7 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

5 Ağustos 2021 yılında CD Maipú

17 Ocak 2022 yılında Atlanta

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Rodrigo Colombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Colombo şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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