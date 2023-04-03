Rodrigo Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Cruz 6 Haziran 2004 tarihinde Apaxco de Ocampo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Alessandro Cruz Hernández şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Cruz Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cruz'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2019 yılında Cruz Azul Jgd.
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U17
1 Ocak 2022 yılında Cruz Azul U20
Rodrigo Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Cruz şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 196 numaralı formayı giymektedir.
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