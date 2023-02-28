Rodrigo Cuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Cuba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Cuba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Cuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Cuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Cuba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Cuba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Cuba 17 Mayıs 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Cuba Piedra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Cuba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rodrigo Cuba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Cuba'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Cuba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rodrigocuba30

http://www.instagram.com/gatocuba16/

http://www.facebook.com/Rodrigo-Cuba-335070193711250/

Rodrigo Cuba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Cuba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Cuba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Cuba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Regatas Lima

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Temmuz 2015 yılında Universitario

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2020 yılında Zacatepec

1 Temmuz 2020 yılında Morelia

1 Ocak 2021 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Rodrigo Cuba kimdir

Rodrigo Cuba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Cuba şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Regatas Lima

Rodrigo Cuba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 2 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrigo Cuba nereli

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