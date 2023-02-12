Rodrigo De Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo De Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo De Paul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo De Paul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo De Paul 24 Mayıs 1994 tarihinde Sarandí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Javier de Paul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo De Paul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Augustin Jimenez yapmaktadır. Rodrigo De Paul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo De Paul'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo De Paul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rodridepaul

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http://www.instagram.com/rodridepaul/

Rodrigo De Paul Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo De Paul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo De Paul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo De Paul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

1 Temmuz 2014 yılında Valencia

4 Şubat 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2016 yılında Valencia

20 Temmuz 2016 yılında Udinese

12 Temmuz 2021 yılında Atlético Madrid

Rodrigo De Paul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo De Paul şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo De Paul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 2 gol atmıştır.

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