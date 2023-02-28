Rodrigo Delvalle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Delvalle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Delvalle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Delvalle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Delvalle 17 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Elías Delvalle Noguera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Delvalle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Delvalle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Delvalle'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Delvalle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Delvalle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Delvalle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Delvalle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cerro Porteño

Rodrigo Delvalle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Delvalle şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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