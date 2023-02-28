Rodrigo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Diaz 17 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Diaz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Rodrigo Diaz'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Diaz şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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