Rodrigo Dudok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Dudok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Dudok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Dudok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Dudok 23 Temmuz 2007 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Dudok Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Dudok, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Dudok'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Dudok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Dudok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Defensor U19
Rodrigo Dudok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Dudok şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Club Nacional (-2020), Defensor Sporting (-2020)
Rodrigo Dudok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uruguay U17 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.
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