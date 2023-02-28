Rodrigo Echeverria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Echeverria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Echeverria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Echeverria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Echeverria 17 Nisan 1995 tarihinde San Ramón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Echeverria Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Rodrigo Echeverria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Echeverria'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Echeverria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigo20echeverria/

Rodrigo Echeverria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Echeverria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Echeverria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Echeverria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2015 yılında Iberia

30 Haziran 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında CD Everton

30 Haziran 2017 yılında U. de Chile

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

Rodrigo Echeverria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Echeverria şuan CD Everton takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Echeverria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Universidad de Chile (-12/2013)

Şili takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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