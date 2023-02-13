Rodrigo Ely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Ely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Ely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Ely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Ely 3 Kasım 1993 tarihinde Lajeado şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Ely Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Rodrigo Ely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Ely'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Ely Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Ely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Ely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Ely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Milan U19

24 Temmuz 2012 yılında Reggina

30 Haziran 2013 yılında Milan

16 Temmuz 2013 yılında Varese

30 Haziran 2014 yılında Milan

21 Temmuz 2014 yılında AS Avellino

1 Temmuz 2015 yılında Milan

30 Ocak 2017 yılında Alavés

30 Haziran 2017 yılında Milan

1 Ağu 2017 yılında Alavés

2 Eylül 2021 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2022 yılında UD Almería

Rodrigo Ely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Ely şuan UD Almería takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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