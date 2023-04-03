Rodrigo Esteves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Esteves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Esteves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Esteves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Esteves 22 Haziran 2007 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Esteves Fernandes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Esteves Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Rodrigo Esteves, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Esteves'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Esteves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Esteves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Rodrigo Esteves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Esteves şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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