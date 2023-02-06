Rodrigo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Ferreira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Ferreira 29 Mart 1995 tarihinde Cotia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Ferreira da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Ferreira'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Ferreiraboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2017 yılında Cuiabá-MT

18 Nisan 2018 yılında Ituano

21 Mayıs 2018 yılında Guarani-SC

30 Kasım 2018 yılında Ituano

11 Ocak 2019 yılında Marcílio Dias

30 Nisan 2019 yılında Ituano

27 Haziran 2019 yılında Marcílio Dias

31 Aralık 2019 yılında Ituano

15 Ocak 2020 yılında Marcílio Dias

6 Ağu 2020 yılında Brasil-RS

31 Ocak 2021 yılında Marcílio Dias

18 Şubat 2021 yılında Botafogo-SP

30 Kasım 2021 yılında Marcílio Dias

5 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

5 Nisan 2022 yılında Grêmio

31 Temmuz 2023 yılında Mirassol-SP

Rodrigo Ferreira kimdir

Rodrigo Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Ferreira şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrigo Ferreira nereli

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