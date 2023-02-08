Rodrigo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Freitas 17 Haziran 1998 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo dos Santos de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Freitas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CTS-SMI yapmaktadır. Rodrigo Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Freitas'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Portimonense

31 Temmuz 2020 yılında São Paulo

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2022 yılında Avaí FC

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Rodrigo Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Freitas şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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