Rodrigo Gallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Gallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Gallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Gallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Gallo 4 Kasım 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Gallo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Gallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Gallo'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Gallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Gallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

9 Şubat 2022 yılında Ferro (GP)

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia II

Rodrigo Gallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Gallo şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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