Rodrigo Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Garro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Garro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Garro 4 Ocak 1998 tarihinde General Pico şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Garro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Rodrigo Garro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Garro'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Garro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Garro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Garro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Garro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Instituto AC II

1 Ocak 2019 yılında Instituto AC

20 Ocak 2022 yılında CA Talleres

Rodrigo Garro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Garro şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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