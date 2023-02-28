Rodrigo Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Gimenez 10 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da César Rodrigo Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Gimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Gimenez'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Santaní

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

8 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Rodrigo Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Gimenez şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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