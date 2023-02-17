Rodrigo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Gonzalez 14 Nisan 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Iván González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Gonzalez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ros. Central II

15 Şubat 2021 yılında Belgrano

31 Aralık 2021 yılında Ros. Central II

18 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında Ros. Central II

Rodrigo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Gonzalez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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