Rodrigo Gui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Gui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Gui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Gui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Gui 7 Mayıs 2001 tarihinde Mafra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Pereira Martins Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Gui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxysports TM yapmaktadır. Rodrigo Gui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Gui'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Gui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Gui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Gui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Gui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torreense For

1 Temmuz 2014 yılında Estoril Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Mafra Sub-15

1 Temmuz 2016 yılında Mafra Sub-17

1 Temmuz 2018 yılında Mafra U19

1 Temmuz 2019 yılında Mafra

Rodrigo Gui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Gui şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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