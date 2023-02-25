Rodrigo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Henrique 2 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Henrique Santana da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Allin yapmaktadır. Rodrigo Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Henrique'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında América FC-SP

1 Ocak 2015 yılında Atl. Pernamb.

5 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2016 yılında União Madeira

7 Ocak 2019 yılında Cherno More

15 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Rodrigo Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Henrique şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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