Rodrigo Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Herrera 2 Ağu 2000 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Ezequiel Herrera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Herrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Herrera'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Defensa II

5 Temmuz 2021 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Defensa II

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Rodrigo Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Herrera şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.