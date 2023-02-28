Rodrigo Holgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Holgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Holgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Holgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Holgado 28 Haziran 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Julián Holgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Holgado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Rodrigo Holgado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Holgado'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Holgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Holgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Holgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Holgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Almagro

1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2016 yılında Albinegros

1 Temmuz 2017 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2018 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2018 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2019 yılında Audax Italiano

11 Ağustos 2021 yılında Gimnasia

28 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Rodrigo Holgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Holgado şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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