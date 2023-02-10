Rodrigo İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo İnsua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo İnsua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo İnsua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo İnsua

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo İnsua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo İnsua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo İnsua 16 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Axel Insúa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo İnsua Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo İnsua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo İnsua'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo İnsuaboyu ve yaşı kaç

Rodrigo İnsua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo İnsua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo İnsua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo İnsua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Aldosivi II

1 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2020 yılında Aldosivi II

5 Ağu 2020 yılında Chacarita Jrs

3 Ocak 2022 yılında CD Riestra

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

Rodrigo İnsua kimdir

Rodrigo İnsua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo İnsua şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo İnsua nereli

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