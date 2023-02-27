Rodrigo Josviaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Josviaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Josviaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Josviaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Josviaki 16 Şubat 1995 tarihinde Ponta Grossa, Paraná şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Martins Josviaki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Josviaki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven yapmaktadır. Rodrigo Josviaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Josviaki'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Josviaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigojosviaki/

Rodrigo Josviaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Josviaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Josviaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Josviaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tupi FC

1 Temmuz 2016 yılında Operário-PR

19 Şubat 2017 yılında Stumbras

29 Temmuz 2019 yılında Vilafranquense

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Remo

30 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında Hegelmann

Rodrigo Josviaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Josviaki şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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