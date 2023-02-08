Rodrigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo 10 Mart 1987 tarihinde Coxim şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Fagundes de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 21 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2015 yılında Paraná

2 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Piracicaba

1 Temmuz 2017 yılında Boa Esporte

1 Eylül 2017 yılında Piracicaba

1 Aralık 2017 yılında Veranópolis-RS

19 Nisan 2018 yılında Brusque-SC

14 Haziran 2018 yılında Operário-PR

16 Ocak 2020 yılında Santo André

10 Ağu 2020 yılında Brasiliense FC

6 Ekim 2020 yılında Botafogo

9 Şubat 2021 yılında Santo André

21 Mayıs 2021 yılında Criciúma EC

Rodrigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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