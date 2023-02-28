Rodrigo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Lopez 29 Mart 2002 tarihinde Santa Rita şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Jesús López şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Lopez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Rodrigo Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Lopez'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında CS Ameliano

30 Haziran 2022 yılında Libertad U23

1 Temmuz 2022 yılında Atyrá FC

31 Aralık 2022 yılında Libertad U23

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Rodrigo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Lopez şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.