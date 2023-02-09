Rodrigo Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Lugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Lugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Lugo 20 Ekim 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Diego Lugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Lugo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Lugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Lugo'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Lugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Lugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Lugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Lugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında J.J. Urguiza

1 Temmuz 2013 yılında SD Aucas

1 Ocak 2014 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes BA

4 Ağu 2016 yılında Ind. Rivadavia

3 Ağu 2017 yılında Atlanta

10 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

3 Ocak 2019 yılında Atl. Porteño

1 Temmuz 2020 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2022 yılında CS Patria

7 Haziran 2022 yılında CA Mitre

16 Ocak 2023 yılında Huracán

Rodrigo Lugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Lugo şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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