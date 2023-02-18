Rodrigo Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Marin 20 Şubat 2001 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Ariel Marín Almirón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Marin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Rodrigo Marin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rentistas futbol takımında oynamaktadır. CA Rentistas takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Marin'nin CA Rentistas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Nacional B

2 Şubat 2023 yılında Rentistas

31 Aralık 2023 yılında Nacional B

Rodrigo Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Marin şuan CA Rentistas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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