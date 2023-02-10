Rodrigo Marquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Marquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Marquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Marquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Marquez 15 Şubat 2002 tarihinde General Belgrano şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Leonel Márquez De Meneses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Marquez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Marquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Marquez'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Marquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Marquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Marquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Marquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2021 yılında Independiente

Rodrigo Marquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Marquez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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