Rodrigo Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Matos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Matos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Matos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Matos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Matos 18 Aralık 2003 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Henriques Elias de Matos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Matos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Rodrigo Matos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Matos'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Matosboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Matos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Matos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Matos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Matos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2017 yılında SC Farense U15

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

Rodrigo Matos kimdir

Rodrigo Matos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Matos şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo Matos nereli

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