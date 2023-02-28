Rodrigo Mazur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mazur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Mazur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Mazur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Mazur 3 Ocak 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nicolás Mazur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Mazur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Mazur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Mazur'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Mazur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Mazur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Mazur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Mazur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ferro

15 Şubat 2021 yılında Instituto AC

1 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Rodrigo Mazur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Mazur şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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