Rodrigo Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Melo 24 Eylül 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Iñaki Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Melo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Melo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Melo'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

30 Haziran 2019 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında Comunicaciones

13 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2022 yılında Comunicaciones

17 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Rodrigo Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Melo şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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