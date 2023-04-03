Rodrigo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Mendes 1 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Silva Mendes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Mendes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Mendes, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Mendes'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Rodrigo Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Mendes şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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