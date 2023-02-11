Rodrigo Migone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Migone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Migone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Migone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Migone 6 Haziran 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Javier Migone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Migone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Rodrigo Migone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Migone'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Migone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Migone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Migone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Migone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ros. Central II

4 Ağu 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2018 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2019 yılında Boca Unidos

1 Mart 2021 yılında Deportivo Madry

Rodrigo Migone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Migone şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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