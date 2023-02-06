Rodrigo Moledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Moledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Moledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Moledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Moledo 27 Ekim 1987 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Moledo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Moledo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Moledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 6 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Moledo'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Moledo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigomoledo13/

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Rodrigo Moledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Moledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Moledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Moledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Rondonópolis

1 Temmuz 2009 yılında Odra Wodzislaw

1 Ocak 2010 yılında Rondonópolis

1 Temmuz 2010 yılında Inter B

1 Ocak 2011 yılında Internacional

1 Temmuz 2013 yılında Metalist

1 Temmuz 2015 yılında Internacional

30 Ocak 2016 yılında Panathinaikos

6 Şubat 2018 yılında Internacional

Rodrigo Moledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Moledo şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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