Rodrigo Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Moreira 15 Temmuz 1996 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Miguel Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Moreira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Rodrigo Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Moreira'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Indep'te II

10 Ağu 2016 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2017 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

21 Ağu 2020 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Rodrigo Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Moreira şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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