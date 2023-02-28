Rodrigo Morinigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Morinigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Morinigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Morinigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Morinigo 7 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Mario Morínigo Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Morinigo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Morinigo'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Morinigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Morinigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Morinigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Morinigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Libertad

Rodrigo Morinigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Morinigo şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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