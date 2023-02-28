Rodrigo Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Munoz 22 Ocak 1982 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Martín Muñoz Salomón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Munoz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Spheric yapmaktadır. Rodrigo Munoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Munoz'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında CA Cerro

1 Ocak 2005 yılında Osorno

30 Haziran 2005 yılında CA Cerro

10 Ocak 2009 yılında Nacional

11 Ocak 2012 yılında Libertad

1 Ocak 2019 yılında Cerro Porteño

2 Ocak 2023 yılında Guaraní

Rodrigo Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Munoz şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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