Rodrigo Negueba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Negueba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Negueba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Negueba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Negueba 20 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Pinheiro Sampaio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Negueba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Negueba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Negueba'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Negueba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Negueba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Negueba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Negueba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2021 yılında Tuntum (MA)

10 Haziran 2022 yılında Moto Club MA

19 Ağu 2022 yılında Chapadinha Futebol Clube (MA)

11 Ekim 2022 yılında Moto Club MA

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Rodrigo Negueba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Negueba şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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