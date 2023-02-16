Rodrigo Nestor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Nestor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Nestor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Nestor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Nestor 9 Ağu 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nestor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Nestor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Rodrigo Nestor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Nestor'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Nestor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ronestor/

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Rodrigo Nestor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Nestor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Nestor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Nestor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında São Paulo U20

3 Şubat 2020 yılında São Paulo

Rodrigo Nestor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Nestor şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Nestor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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