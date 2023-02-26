Rodrigo Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Perea 8 Nisan 1990 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Ramiro Perea Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Perea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Perea'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2008 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2010 yılında El Nacional B

18 Mayıs 2010 yılında SD Star Club

2 Ağustos 2010 yılında El Nacional B

1 Ocak 2011 yılında CD El Nacional

29 Ocak 2013 yılında Uni. Católica

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

26 Mart 2018 yılında Fuerza Amarilla

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2019 yılında AD 9 de Octubre

26 Haziran 2019 yılında CD América

1 Ocak 2020 yılında Atl. Porteño

11 Ocak 2021 yılında Técnico U.

21 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

Rodrigo Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Perea şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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