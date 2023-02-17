Rodrigo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Pereira 7 Mart 2003 tarihinde Barreiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Vale Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Pereira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIRST Football yapmaktadır. Rodrigo Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Académico Viseu FC futbol takımında oynamaktadır. Académico Viseu FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Pereira'nin Académico Viseu FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Vitória Setúbal

31 Ocak 2023 yılında Académico Viseu

Rodrigo Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Pereira şuan Académico Viseu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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