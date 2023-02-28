Rodrigo Pineiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Pineiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Pineiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Pineiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Pineiro 5 Mayıs 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Andrés Piñeiro Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Pineiro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Rodrigo Pineiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Pineiro'nin Unión Española ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Pineiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lolypineiro10

http://instagram.com/loly_pineiro10/

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Rodrigo Pineiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Pineiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Pineiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Pineiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Miramar

15 Ocak 2018 yılında Peñarol

14 Şubat 2019 yılında Boston River

30 Haziran 2019 yılında Peñarol

11 Temmuz 2019 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2019 yılında Peñarol

15 Ocak 2020 yılında Danubio FC

3 Şubat 2021 yılında Nashville

24 Ocak 2022 yılında Unión Española

31 Aralık 2022 yılında Nashville

6 Ocak 2023 yılında Unión Española

Rodrigo Pineiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Pineiro şuan Unión Española takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Pineiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Miramar Misiones

Uruguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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