Rodrigo Pinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Pinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Pinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Pinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Pinho 30 Mayıs 1991 tarihinde Henstedt-Ulzburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Cunha Pereira de Pinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Pinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Rodrigo Pinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Pinho'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Pinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigopinho91/

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Rodrigo Pinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Pinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Pinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Pinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bangu-RJ

13 Mayıs 2014 yılında Madureira-RJ

31 Aralık 2014 yılında Bangu-RJ

15 Ocak 2015 yılında Madureira-RJ

1 Temmuz 2015 yılında SC Braga

18 Ocak 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında SC Braga

1 Temmuz 2017 yılında Marítimo

1 Temmuz 2021 yılında Benfica

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Rodrigo Pinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Pinho şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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