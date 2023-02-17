Rodrigo Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Ramirez 2 Ocak 2000 tarihinde Oberá şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nicolás Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Ramirez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Ramirez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Ramirez'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Crucero

26 Ekim 2020 yılında Arsenal FC II

25 Şubat 2021 yılında Sol de Mayo

31 Aralık 2021 yılında Arsenal FC II

2 Mart 2022 yılında CA Huracán LH

31 Aralık 2022 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Rodrigo Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Ramirez şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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