Rodrigo Rey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Rey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Rey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Rey 8 Mart 1991 tarihinde Las Parejas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Francisco Jesús Rey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Rey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Rodrigo Rey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Rey'nin CA Independiente ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Rey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodri_rey/

Rodrigo Rey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Rey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Rey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Rey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Newell's II

1 Temmuz 2013 yılında Newell's

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

12 Temmuz 2017 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

31 Aralık 2019 yılında PAOK

19 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2020 yılında PAOK

8 Şubat 2021 yılında Gimnasia

1 Ocak 2023 yılında Independiente

Rodrigo Rey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Rey şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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