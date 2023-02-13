Rodrigo Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Riquelme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Riquelme

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Riquelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Riquelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Riquelme 2 Nisan 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Riquelme Reche şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Riquelme Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Rodrigo Riquelme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Riquelme'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Riquelme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rororiquelme10/

Rodrigo Riquelmeboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Riquelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Riquelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Riquelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Riquelme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2020 yılında Atlético Madrid

1 Ekim 2020 yılında Bournemouth

30 Haziran 2021 yılında Atlético Madrid

30 Ağu 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Rodrigo Riquelme kimdir

Rodrigo Riquelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Riquelme şuan Girona FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zaragoza, Rayo Vallecano

Rodrigo Riquelme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrigo Riquelme nereli

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